Генштаб ЗСУ: Росія за добу втратила ще 1 230 своїх солдатів

Протягом минулої доби, 16 квітня, РФ втратила ще 1 230 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони знищили 16 російських танків, 54 бойові броньовані машини, 65 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, 88 дронів оперативно-тактичного рівня, 170 одиниць автомобільної техніки й три одиниці спецтехніки.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 937 тисяч військових.

Україна й Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважаються зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець січня російські медіа зібрали імена понад 90 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані.