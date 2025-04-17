NYT: Влада США може заборонити китайський чат-бот DeepSeek для американців

Американські посадовці посилюють контроль над китайським стартапом у сфері штучного інтелекту DeepSeek. Там побоюються, що Пекін випередить США у галузі.

Про це повідомляє The New York Times.

Цього тижня Адміністрація президента Дональда Трампа обмежила продаж чипів ШІ до Китаю компанією Nvidia. Розглядають санкції, які заборонять DeepSeek купувати технології США. Обговорюють і можливість обмеження доступу американців до сервісів DeepSeek, кажуть джерела.

Конгрес також тисне на Nvidia. Спецкомітет Палати представників США з питань Комуністичної партії Китаю, що займається питаннями нацбезпеки, 16 квітня розпочав розслідування щодо продажу компанією чипів по Азії. Мета — з’ясувати, чи свідомо Nvidia передала DeepSeek ключові технології для розробки ШІ, порушивши норми.

Вашингтон вживає цих заходів, оскільки боїться, що Пекін випередить США у сфері ШІ, пише NYT. Очікується, що це матиме серйозні наслідки для національної безпеки країни та геополітики. Якщо КНР стане лідером у галузі, за допомогою технологій вона створюватиме зброю нового покоління — автономні ракети й дрони.

Азійська країна може переконати інші держави використовувати свою технологію, що зменшить американський вплив. А стратегія Сполучених Штатів полягала в тому, щоб, маючи перевагу у виробництві чипів, заохочувати союзників до альянсу, розповіли фахівці.

Речник Nvidia Джон Ріццо запевняє, що компанія чітко дотримується вказівок американського уряду щодо того, які продукти й кому можна продавати.

«Nvidia захищає нацбезпеку США, створюючи робочі місця, інфраструктуру, розвиваючи технологічне лідерство та зменшуючи торговий дефіцит», — сказав він.

Що таке DeepSeek

27 січня DeepSeek обійшов ChatGPT і став найпопулярнішим безплатним застосунком в App Store. Того ж дня на китайський чат-бот провели масштабну кібератаку.

Компанію DeepSeek у 2023 році заснував 40-річний Лянь Веньфенг, випускник факультету інформаційної та електронної інженерії. Він створив магазин чипів Nvidia A100, які зараз заборонено експортувати в Китай. Медіа припускають, що це могло спонукати його запустити DeepSeek, поєднавши ці чипи з дешевшими, нижчого класу, які все ще доступні для імпорту.

DeepSeek працює на основі моделі DeepSeek-V3 з відкритим вихідним кодом. Деякі фахівці кажуть, що цю модель розробили менш ніж за $6 мільйонів — конкуренти витрачають значно більші суми. Інші спеціалісти, утім, заперечують таку інформацію.

Компанія OpenAI — творець чат-бота на основі штучного інтелекту ChatGPT — 29 січня заявила, що китайські компанії «постійно» намагаються використати американських конкурентів, щоб вдосконалити свої моделі ШІ.