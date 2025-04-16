Зеленський утворив 10 військових адміністрацій в Донецькій області

Президент Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій низки населених пунктів Донецької області.

Відповідний указ № 240/2025 опублікований на сайті Офісу президента.

Зокрема, у Маріупольському районі утворені Кальчицька сільська, Мангушська селищна, Маріупольська міська, Микільська селищна та Сартанська селищна військові адміністрації.

У Волноваському районі утворені Старомлинівська сільська, Хлібодарівська сільська, Волноваська міська, Мирненська селищна та Ольгинська селищна військові адміністрації.

З утворенням військових адміністрацій в зазначених населених пунктах повноваження місцевих військово-цивільних адміністрацій припиняються з того моменту, як нова військова адміністрація почне виконувати свої обовʼязки.

Усі 10 згаданих населених пунктів опинилися під тимчасовою окупацією у 2022 році.

Що таке військова адміністрація

Військова адміністрація — це тимчасовий орган влади, який створюється в умовах воєнного стану або збройного конфлікту для забезпечення правопорядку, безпеки та стабільного функціонування населеного пункту чи регіону.

Основні функції таких адміністрацій: координація оборонних заходів і підтримка військових; підтримання громадського порядку; забезпечення життєдіяльності (вода, світло, харчі, евакуація); взаємодія з місцевим населенням і гуманітарними організаціями; організація евакуації або контрольно-пропускного режиму.

Військові адміністрації не замінюють повністю місцеве самоврядування, але тимчасово виконують його функції, якщо воно не може діяти.