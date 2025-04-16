Режисер «Сам удома 2» хотів би, щоб у фільмі не було сцени з Трампом. Але вирізати її не може

Американський режисер Кріс Коламбус, який зняв фільми «Сам удома» і «Сам удома 2», каже, що хотів би, щоб у стрічці не було сцен із президентом США Дональдом Трампом.

Про це Кріс Коламбус сказав в інтерв’ю San Francisco Chronicle.

Режисер каже, що короткий епізод із Трампом у фільмі «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку» став для нього «прокляттям» і він шкодує, що ця сцена взагалі існує.

Дональд Трамп і Маколей Калкін у фільмі «Сам удома 2» (1992).

Коламбус зізнався, що ледве не вирізав сцену з Трампом із фільму, але вирішив залишити її після позитивної реакції глядачів.

«Ми показали фільм у Чикаго, і коли цей момент настав на екрані, публіка збожеволіла. Вони аплодували і думали, що це весело. Я думав, що я багато знаю про комедію, але, очевидно, ні, тому що я ніколи не думав, що це вважатимуть смішним», — каже режисер.

Також Коламбус прокоментував слова Трампа про те, що режисер нібито «благав» його зіграти у стрічці. За словами Коламбуса, тоді Трамп погодився дозволити знімати в готелі Plaza тільки, якщо він з’явиться у кадрі.

«Я хотів би, щоб цього не було. Що відбувається в голові цього хлопця [Трампа]? Він сказав, що я брешу. Я не брешу. Він сказав, що я благав його знятися у фільмі, але немає світу, де б я благав непрофесійного актора знятися у фільмі»», — каже Коламбус.

Колумб також пожартував, що якби він вирізав сцену з Трампом із фільму, то його, імовірно, вислали б із країни: «Якщо я виріжу це, мене вважатимуть непридатним для життя у Сполучених Штатах, тому мені доведеться повернутися до Італії або щось таке».