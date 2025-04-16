Данія хоче відправити бійців в Україну для військових навчань — у РФ їх назвали законною ціллю для атак

Збройні сили Данії планують відправити військових на курси в Україну. Це не стосується миротворчої місії.

Про це заявив головнокомандувач армії, генерал-майор Пітер Бойсен у коментарі телеканалу TV 2.

Наразі точна кількість військових, яких відправлять на навчання в Україну, невідома. Утім, уже зрозуміло, що вони прибуватимуть без зброї та перебуватимуть далеко від лінії фронту — наприклад, у навчальних центрах у Львові та на заході України. Військові представлятимуть різні роди військ.

Планується, що інструктори й оперативні солдати проходитимуть курси тривалістю від одного до двох тижнів, які мають розпочатися якомога швидше, — ймовірно, вже цього літа.

Генерал-майор Бойсен наголосив, що військові не братимуть участі в бойових діях, а лише здобуватимуть сучасний військовий досвід. Усе відбуватиметься на запрошення командувача української армії.

Реакція РФ

У Росії розкритикували можливість навчання данських військових в Україні. У посольстві Росії в Копенгагені заявили, що «відправка данських військових в Україну, зокрема для вивчення бойового досвіду, дедалі глибше втягує Данію в конфлікт в Україні та провокує його подальшу неконтрольовану ескалацію». Про це йдеться в письмовому коментарі посла Володимира Барбіна для TV 2.

Російський посол також заявив, що таке рішення Данії нібито суперечить чинним спробам досягти політико-дипломатичного вирішення конфлікту в Україні.

Він додав, що цим Данія наражає своїх військових на небезпеку і ризикує їхніми життями, адже, за його словами, військові обʼєкти — включно зі штабами, навчальними центрами та місцями дислокації військового персоналу — як на української території, так і на лінії фронту, є законною ціллю для Збройних сил Росії.