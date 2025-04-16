СБУ: У Києві та Харкові затримали кількох людей, які готували підпали на замовлення Росії

Служба безпеки та Національна поліція України затримали ще пʼятьох людей, яких підозрюють у підпалах у Києві та Харкові на замовлення Росії. Найменшій із підозрюваних — 15 років.

Про це повідомила СБУ.

За версією слідства, потенційними цілями росіян були енергооб’єкти «Укрзалізниці», які забезпечують безперебійних рух військових ешелонів у напрямку фронту. А також автівки мобільних вогневих груп, що захищають повітряний простір у Києві та Харкові.

СБУ стверджує, що Росія завербувала підозрюваних дистанційно — вони шукали «легких заробітків» у телеграм-каналах.

СБУ

Так, у Києві затримали двох переселенців з Часового Яру віком 19 та 21 рік, які оселилися в столиці після початку повномасштабної війни. За версією СБУ, росіяни наказали їм знищити пікапи мобільних вогневих груп Сил оборони.

Поліція затримала підозрюваних по гарячих слідах, коли вони підпалили два службових авто українських захисників.

СБУ СБУ СБУ

У Харкові затримали ще трьох підозрюваних — двох студентів залізничного коледжу та їхню 15-річну знайому школярку. СБУ стверджує, що вони підпалили 24 релейні шафи сигнальних установок на лініях залізничного сполучення в регіоні.

Далі, стверджує слідство, підозрювані мали вчинити серії диверсій у Вінниці. Але правоохоронці їх затримали.

Затриманим уже повідомили про підозри в диверсії та перешкоджанні діяльності ЗСУ.