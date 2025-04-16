Верховна Рада підтримала чергове продовження воєнного стану і загальної мобілізації

Український парламент 16 квітня підтримав закон № 13172 про продовження воєнного стану на 90 днів, а також закон № 13173 про продовження загальної мобілізації.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

За документ № 13172 проголосували 357 нардепів, проти був один. Воєнний стан триватиме до 6 серпня 2025 року. Верховна Рада ухвалила це рішення вже впʼятнадцяте за це скликання, каже Железняк.

Закон № 13173 підтримали 346 парламентарів, один був проти, ще один утримався.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Військовозобов’язаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків. Чоловіків 18—60 років можуть призивати на службу, якщо в них немає законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.