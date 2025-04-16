Вночі РФ запустила по Україні 97 безпілотників

Вночі 16 квітня росіяни атакували Україну 97 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у РФ та Чауда в Криму.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони. Станом на 09:30 підтверджено збиття 57 цілей на сході, півночі, у центрі та на півдні країни.

Ще 34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені без негативних наслідків. Від ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина.