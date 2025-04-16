WSJ: США хочуть тиснути на десятки країн, щоб змусити їх обмежити співпрацю з Китаєм

Адміністрація президента США Дональда Трампа хоче використати переговори стосовно мит, щоб змусити торговельних партнерів обмежити співпрацю з Китаєм.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Вашингтон хоче, щоб понад 70 країн зобов’язалися ізолювати економіку Пекіну в обмін на зменшення американських тарифних бар’єрів. Ідея полягає в тому, щоб держави не дозволяли переправляти китайські товари своєю територією, забороняли компаніям КНР відкривати у себе виробництва для обходу мит США і не впускали у свою економіку китайську промислову продукцію.

Це необхідно, аби послабити азійську країну і змусити її сісти за стіл переговорів із меншими важелями впливу. Вимоги до різних партнерів відрізняються залежно від того, наскільки вони залучені в економіку Китаю.

За словами джерел, план вже почали обговорювати з деякими державами. Його запропонував міністр фінансів Скотт Бессент під час зустрічі з Дональдом Трампом у Мар-а-Лаго 6 квітня. Хоча дискусії про обсяг і жорсткість заходів тривають, більшість посадовців підтримують ідею Бессента.

Компанії Китаю можуть виключити з американських бірж, можливий також делістинг китайських акцій. Голова Мінфіну США зазначив, що переговори про торговельну угоду між Вашингтоном і Пекіном усе ще можливі — але лише за участі Трампа і Сі Цзіньпіна.