Болгарія вирішила не продавати Україні реактори для Хмельницької АЕС

Болгарія відмовилася продати Україні реактори з АЕС «Белене» для Хмельницької АЕС.
Про це повідомив віцепремʼєр країни і голова Болгарської соціалістичної партії Атанас Зафіров, передає болгарська служба Forbes.
Він зазначив, що рішення підтримали всі партнери по уряду, зокрема лідер партії ГЄРБ і колишній премʼєр країни Бойко Борисов.
Зафіров пояснив таке рішення тим, що Болгарії необхідно розвивати атомну енергетику, особливо враховуючи зростання цін на електроенергію у світі.
- 11 лютого Верховна Рада у другому читанні та в цілому схвалила законопроєкт, який дозволяє купити російські реактори у Болгарії для добудови двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. 13 березня президент підписав цей закон.
- Будівництво третього і четвертого реакторів Хмельницької АЕС почали ще в 1980-х, але його заморозили. Якщо енергоблоки добудують, Хмельницька АЕС стане найбільшою у Європі, а її загальна потужність перевищуватиме 6 000 МВт.