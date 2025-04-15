Уряд виділив майже 2 мільярди гривень для прифронтових громад України

Український уряд виділив 1,8 мільярда гривень для 180 громад у девʼяти прифронтових регіонах.
Про це повідомляє премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Грошову підтримку отримають громади Харківської, Сумської, Донецької, Луганської, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
Кошти спрямують на невідкладні потреби, зокрема:
- аварійно-відновлювальні роботи після російських атак;
- будівництво укриттів;
- закупівлю спецтехніки для комунальних підприємств;
- ремонт критичної інфраструктури — мереж тепла і газу.
Рішення ухвалили за дорученням президента Володимира Зеленського, підкреслив Денис Шмигаль.