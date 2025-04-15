Reuters: Євросоюз незабаром представить план відмови від російських нафти і газу

Європейський Союз 6 травня оприлюднить детальну стратегію відмови від імпорту російських нафти й газу. Публікацію цього плану відкладали вже двічі.

Про це пише Reuters.

ЄС зобов’язався припинити імпорт російських викопних енергоносіїв до 2027 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Проте публікацію «дорожньої карти» цього процесу кілька разів відкладали — востаннє вона мала зʼявитися в березні 2025 року.

За даними джерел Reuters у структурах Євросоюзу, зволікання частково пов’язані з невизначеністю через тарифну політику президента США Дональда Трампа. Торгівля енергоресурсами може стати предметом переговорів між ЄС та США.

Хоча поставки російського трубопровідного газу різко скоротилися з 2022 року, торік ЄС збільшив імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ). Тобто у 2024 році Росія, як і раніше, забезпечила 19% із загального постачання газу та СПГ до Євросоюзу.

На відміну від нафти, на імпорт російського газу Євросоюз санкції не накладав. Угорщина обіцяла блокувати будь-які обмеження на російські енергоносії, оскільки такі рішення потребують одностайної підтримки держав-членів ЄС. Деякі інші уряди також не готові схвалити заборону на імпорт російського СПГ до того, як ЄС знайде надійні альтернативи.

Єврокомісія поки не розкривала, які інструменти планує запропонувати для пришвидшення енергетичної незалежності від Росії.

Повна відмова від російського газу означатиме зростання закупівель ЄС у США та інших постачальників. Євросоюз уже заявив про готовність збільшити імпорт СПГ зі США. Своєю чергою, президент США Дональд Трамп заявив, що продаж енергоресурсів до Європи стане одним із головних інструментів зменшення дефіциту торгівлі США з ЄС.

Американський СПГ відіграв ключову роль у заповненні дефіциту газу в Європі під час енергетичної кризи 2022 року. Минулого року США стали третім за обсягами постачальником газу до ЄС, після Росії та Норвегії.

Проте деякі європейські бізнес-групи та дипломати побоюються, що залежність від американського газу може стати слабким місцем, особливо на тлі заяв Трампа про використання енергетики як елемента торгу в переговорному процесі про мита.