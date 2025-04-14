У Києві знайшли хлопців, які голосно ввімкнули російську музику й глумилися над перехожими. З ними працює СБУ

Поліцейські Києва та СБУ встановили молодиків, які голосно ввімкнули російську музику на Подолі й ігнорували зауваження перехожих та нагадування про трагедію в Сумах. На них склали адмінматеріали за хуліганство і розпивання алкоголю.

Про це пише пресслужба Національної поліції в Києві.

Правоохоронці зʼясували, що троє хлопців — двоє 17-річних і один 20-річний — поблизу метро «Контрактова площа» голосно слухали пісні російських виконавців. А коли їм робили зауваження, то вони додавали гучності й глумилися над людьми.

За даними поліції, свої дії вони пояснили тим, що були пʼяні. Кажуть, алкоголь купив їхній старший товариш. Зараз з усіма трьома працюють співробітники Служби безпеки України.

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Поліцейські склали на порушників адміністративні матеріали за статтями 173 та 178. Батьків порушників також притягнуть до відповідальності за невиконання обовʼязків щодо виховання дітей.