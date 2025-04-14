Збирався підірвати українських командирів: СБУ затримала інструктора Яворівського полігону

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала на Львівщині інструктора Яворівського полігону. За даними правоохоронців, він одночасно працював на ФСБ та російську воєнну розвідку (ГРУ).

Про це повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, ГРУ доручило фігуранту підготувати теракти проти командирів Збройних сил України, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в навчальному центрі. Чоловік міг вибрати, у який спосіб ліквідувати військових.

1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Telegram / СБУ

За одним зі сценаріїв він мав виготовити вибухівку та приховано закласти її в штабі або навчальному корпусі. Підозрюваний також подумував використати свого колегу, який мав занести замасковану вибухівку на тренувальну локацію командирів. Розглядали й ракетний удар РФ за координатами зосередження українських оборонців на полігоні, розповіли правоохоронці.

Військова контррозвідка СБУ затримала фігуранта, коли він готував пропозиції з ліквідації для свого куратора. При обшуках у нього вилучили три телефони з сім-картками, які він використовував, щоб приховати контакти з росіянами.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.