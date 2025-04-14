Уночі Росія запустила по Україні 62 дрони різних типів. Ось де працювала ППО

У ніч на 14 квітня Сили ППО знищили в небі над Україною 40 російських ударних дронів Shahed. Ще 11 безпілотників-імітаторів не досягли цілей — вони локаційно втрачені.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Росія запустила по Україні 62 безпілотники — ударні Shahed та імітатори різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО працювала на сході та півдні країни.

Через ворожу атаку постраждали Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина.