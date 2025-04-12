В Ужгороді відкрився перший на Закарпатті McDonald’s

В Ужгороді 12 квітня відкрився перший заклад мережі McDonald’s у Закарпатській області.

Про це повідомляє пресслужба McDonald’s в Україні.

Ресторан вже приймає перших гостей за адресою проспект Свободи, 12. Ужгород залишався єдиним обласним центром України, де не була представлена ця мережа фастфуду.

Ужгородський заклад розташований в окремій одноповерховій будівлі, він може розмістити 64 відвідувачів у залі та ще 102 на терасі. Це також перший ресторан McDonald’s від початку повномасштабного вторгнення Росії, який працюватиме цілодобово, передає «Суспільне».