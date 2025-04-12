Норвегія виділить €830 мільйонів на підготовку української бригади

Норвегія разом з країнами Балтії — Литвою, Латвією та Естонією — підготують одну бригаду для Сил оборони України. На це Осло виділяє 10 мільярдів норвезьких крон (€830 мільйонів).

Про це повідомило норвезьке Міноборони.

Міністр оборони Торе Сандвік виступив за посилення підтримки України як у політичному, економічному, так і у військовому плані. Допомога від його країни включає військову техніку, боєприпаси, а також внесок у міжнародну збройну промисловість і безпосередньо в навчання для українських бійців.

Бригаду забезпечать різними видами озброєння так, щоб вона становила цілісну сухопутну військову бойову одиницю. Однак не йдеться про створення абсолютно нової бригади — її сформують з наявних менших підрозділів.

Також Норвегія приєдналася до Коаліції безпілотників і підписала меморандум про те, що приєднається до Коаліції з радіоелектронної боротьби.

На 2025 рік Норвегія збільшує військову підтримку Україні на 50 мільярдів норвезьких крон, тобто до загальної суми у 72,5 мільярда (€6 мільярдів). Завдяки цьому додатковому внеску загальна підтримка Україні від Норвегії у 2025 році становитиме приблизно €7 мільярдів.