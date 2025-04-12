Трамп готовий зробити «митні винятки» для деяких країн. Але є умови

Президент США Дональд Трамп готовий запропонувати «митні винятки» для більшості торговельних партнерів, однак мита у 10% — це мінімум, з якого починатимуться переговори.

Про це він сказав журналістам на борту Air Force One, передає Bloomberg.

Тобто країни, які хочуть домовитися про вигідніші умови торгівлі зі США, повинні прийняти, що мито 10% — це базовий рівень, нижче якого торгова угода навряд чи буде укладена (якщо тільки Трамп не захоче зробити виняток).

«З очевидних причин може бути кілька винятків, але я б сказав, що 10% — це мінімум», — сказав Трамп, не уточнивши, які це «очевидні причини», і не вказавши на на будь-які нові зміни у своїй митній політиці.

Такими коментарями Дональд Трамп завершив непростий тиждень для фінансових ринків і додав більше невизначеності для країн, інвесторів і бізнесу, які намагаються розібратися в його торговій політиці.

Цього тижня американський президент ввів високі мита на імпорт із десятків країн, але вже за кілька годин, коли фінансові ринки вже встигли впасти, відтермінував їх.

Китай отримав найвищі мита — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тепер держави намагаються якнайшвидше домовитися з Білим домом про вигідні умови. За оцінками Bloomberg Economics, торгова війна між США і Китаєм ставить під удар обсяг торгівлі в $690 мільярдів.

Економісти побоюються, що агресивна тарифна політика Трампа, яку він аргументує бажанням повернути виробництво до США і наповнити бюджет, може спричинити економічну рецесію, а також поставити під загрозу позицію США як фінансової «тихої гавані» у світі.

Однак сам Трамп не бачить причин для паніки. Каже, що ринки стабільні, а Штати «у чудовій формі». А ще запевняє, що долар залишатиметься основною валютою у світі: «Якщо якась країна заявить, що не буде користуватись доларом, — один мій дзвінок, і вони повернуться назад».