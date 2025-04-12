Росія запустила по Україні 88 дронів і БпЛА-імітаторів. Ось як спрацювала ППО

У ніч на 12 квітня Сили ППО знищили в небі над Україною 56 російських ударних дронів Shahed. Ще 24 безпілотники-імітатори не досягли цілей — вони локаційно втрачені.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Загалом Росія запустила по Україні 88 ударних дронів та імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Міллерово і Приморсько-Ахтарськ (РФ).

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО працювала на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Через російську атаку постраждали Харківщина, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина і Донеччина.