Reuters: Китай знає, що його офіцери є в тилу російської армії — вчать уроки війни

Американські посадовці вважають понад сотню громадян Китаю, які воюють на боці Росії, найманцями Кремля. З дозволу Пекіну китайські офіцери перебувають у тилу російських позицій, щоб вчити тактичні уроки війни.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Україна вже захопила в полон двох китайських бійців. Президент Володимир Зеленський заявив, що всього в Україні воюють приблизно 155 громадян Китаю. КНР відповіла, що не бере участі у війні, і назвала слова Зеленського безвідповідальними.

Американська розвідка стверджує, що ці китайські найманці погано підготовлені й не мають великого впливу на хід бойових дій.

Водночас колишній західний розвідник уточнив, що за Росію воюють майже 200 китайських найманців, але до них Пекін не має прямого стосунку, чого не скажеш про китайських офіцерів.

Китай, який оголосив про «безмежне партнерство» з Росією, не засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну, але продовжує наполягати, що не є стороною війни. Та вже роками Пекін передає Москві товари подвійного призначення, які потрібні для обслуговування зброї, зокрема дронів і танків.

До того ж Китай постачав у Росію ударні дрони, які використовуються на полі бою. Торік адміністрація попереднього президента США Джо Байдена вперше запровадила санкції проти двох китайських компаній за передачу зброї Москві.

Що передувало

Володимир Зеленський 8 квітня заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. В Офісі президента зазначили, що українські захисники вступили в бій із шістьма китайськими військовими біля населених пунктів Тарасівка і Білогорівка на Донеччині.

Пізніше президент України назвав імена цих двох полонених китайців — Ванг Гуанцзюн 1991 року народження і Чанг Ренбо 1998 року народження. Це стало першим публічно відомим випадком участі військовослужбовців КНР у війні проти України на боці РФ.

Один із громадян Китаю, якого українські військові 8 квітня захопили в полон, розповів, що за вступ до російської армії він заплатив 300 тисяч рублів (орієнтовно $3 470). Усе задля того, щоб отримати громадянство РФ. Військову підготовку він проходив на території тимчасово окупованої Луганської області — у групі були й інші громадяни Китаю.

Зеленський наголосив: українські спецслужби мають інформацію, що армія РФ налічує щонайменше 155 громадян Китаю. Українська розвідка має їхні документи. Президент розповів, що Росія вербує китайців через Тік-Ток і соцмережі. За його словами, офіційний Пекін знає, що РФ вербує громадян КНР у соціальних мережах.