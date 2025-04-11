НМТ-2025. Тест з історії України тепер охоплюватиме всю програму

Зміни в Національному мультипредметному тестуванні (НМТ) цьогоріч стосуватимуться історії України. Відповідний тест буде охоплювати всі теми, передбачені програмою.

Про це під час брифінгу повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко

«Зміст та структура тестів абсолютно аналогічні за виключенням тесту з історії України. Там, на відміну від попередніх років охоплюють завдання усі питання, усі теми, які передбачені відповідною програмою. Раніше ми обмежували ці теми або сучасною історією, а в останній рік це була історія від Богдана Хмельницького та далі», — зазначила вона.

Загалом же, зазначила Вакуленко, НМТ цьогоріч за своїм змістом та структурою не буде відмінним від НМТ минулого року.

«Тестування майже повністю повторює історію минулого року — це чотири предмети, які потрібно скласти впродовж чотирьох годин. Між першим та другим блоками, тобто тестуваннями із двох предметів, а це українська, математика, історія України та предмет на вибір, є 20-хвилинна перерва», — додала вона.