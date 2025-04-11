Українська редакція «Радіо Свобода» скорочує мовлення і відправляє в простій частину співробітників

Через фінансові виклики українська редакція «Радіо Свобода» оголосила, що скорочує мовлення.

11 квітня в ефір вийшов останній випуск стриму «Свобода.Ранок». Стрим понад два роки виходив на каналі «Радіо Свобода» в YouTube, а також на телеканалі «Еспресо».

З 14 квітня редакція відправляє в простій частину співробітників у Києві та Львові.

«Це – вимушений крок у той час, як «Радіо Свобода» виборює право отримати фінансування Конгресу США в американських судах. Перед тим з 1 квітня в частково оплачувану відпустку пішла частина співробітників у Празі з різних мовних служб», — повідомила директорка української редакції Мар’яна Драч.

Через обмежені кошти «Радіо Свобода» також суттєво скоротило співпрацю з фрилансерами.

У березні мовник «Радіо Свобода» призупинив подкасти «Діалоги з Портниковим» й «Історичну Свободу», в яких брали участь позаштатні автори Віталій Портников і Дмитро Шурхало. Невдовзі після цього історик Дмитро Шурхало звернувся до Центру рекрутингу української армії та мобілізувався.

Що передувало

Президент США Дональд Трамп 14 березня підписав указ про скорочення діяльності семи державних агентств, серед яких Агентства США з глобальних медіа (USAGM). Воно завідує іноземним мовленням і курує, зокрема, «Голос Америки», «Радіо Вільна Європа» / «Радіо Свобода». За цим послідувало повідомлення про припинення дії схваленого Конгресом США гранту, що фінансує діяльність цих медіа.

За кілька днів у «Радіо Свобода» заявили, що США припинили фінансування медіа. Мовник подав до суду.