Кабмін провів низку кадрових змін у центральних органах влади та РДА Києва. Ось повний перелік

Кабінет міністрів України зробив низку кадрових змін у центральних органах виконавчої влади та районних адміністраціях столиці. Зокрема, уряд призначив нових керівників у сфері культури, екології, водних ресурсів та погодив призначення і звільнення посадовців з районних держадміністрацій Києва.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Россошанську Ольгу Валентинівну звільнили з посади першого заступника голови Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти. Натомість її призначили головою Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.

Гопчака Ігоря Васильовича звільнили з посади заступника голови Державного агентства водних ресурсів України. Тепер він очолить Державне агентство водних ресурсів України.

Шевчук Юлію Іванівну звільнили з посади першого заступника голови Державного агентства України з питань кіно. Тимчасово відомство очолюватиме Александров Максим Іванович.

Також Кабінет міністрів України призначив Задорожного Олександра Вʼячеславовича державним секретарем Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, а Коротецького Василя Петровича — заступником голови Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Окрім того, уряд погодив призначення голів усіх районних адміністрацій Києва: