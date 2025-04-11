Україна офіційно встановила дипломатичні відносини із Сомалі

Україна і Сомалі 11 квітня офіційно встановили дипломатичні відносини. Це відбулося під час Анталійського дипломатичного форуму в Туреччині.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Голова українського МЗС Андрій Сибіга підписав відповідний протокол з державним міністром закордонних справ і міжнародного співробітництва Сомалі Алі Мохамедом Омаром. Урядовці обговорили співпрацю двох країн і зміцнення звʼязків.

Україна допомагала Сомалі через програму «Зерно з України» й готова надалі посилювати продовольчу безпеку держави. Натомість Сомалі підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Сибіга назвав Анталійський дипломатичний форум «чудовою можливістю зустрітися з колегами, в тому числі з африканських країн». Форум триватиме до 13 квітня.