Американська кіноакадемія вручатиме «Оскар» каскадерам

Американська Академія кінематографічних мистецтв і наук (AMPAS) створила номінацію премії «Оскар» за досягнення в галузі каскадерського мистецтва.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Статуетку в цій категорії вручатимуть учасникам, починаючи із 100-ї церемонії «Оскара» — її номінантами стануть фільми, що вийдуть на екрани у 2027 році.

«З перших днів існування кінематографа каскадерство було невіддільною частиною кіновиробництва. Ми пишаємося тим, що відзначаємо роботу цих технічних і творчих митців, і вітаємо їх за самовідданість», — заявили генеральний директор академії Білл Крамер і президент Джанет Янг.

Відомо, що понад сотня фахівців-каскадерів є членами Виробничо-технологічного відділення кіноакадемії США.

Правила номінування та голосування оголосять у 2027 році разом з повним регламентом премії «Оскар». Керівництво AMPAS пізніше визначить конкретніші деталі вручення нагороди.