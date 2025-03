Американська кіноакадемія назвала ім’я ведучого «Оскару» 2026 року

Комік і ведучий телевізійних шоу Конан О’Браєн вдруге поспіль проведе церемонію вручення премії «Оскар» у 2026 році.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на Академію кінематографічних мистецтв і наук США.

Цьогоріч трансляція заходу зібрала 19,7 мільйона глядачів — це рекорд для найвищих нагород Голлівуду за останні п’ять років, свідчать дані телекомпанії ABC.

«Єдина причина, чому я вестиму «Оскар» наступного року, — я хочу почути, як Едріан Броуді закінчить свою промову», — жартівливо прокоментував Конан О’Браєн.

Він пригадав довгу промову актора Броуді, який на початку березня отримав престижну статуетку як найкращий актор за роль у фільмі «Бруталіст». О’Браєн найбільш відомий у США як ведучий нічних ток-шоу Late Night with Conan O’Brien; The Tonight Show with Conan O’Brien; Conan.

98-ма церемонія вручення премії «Оскар» відбудеться 15 березня 2026 року. Лауреати премії «Еммі», продюсери прямих ефірів Радж Капур і Кеті Маллан стануть виконавчими продюсерами церемонії третій рік поспіль.