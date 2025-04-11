Велика Британія і Норвегія виділять $580 млн на доставку дронів в Україну

Велика Британія і Норвегія допоможуть профінансувати доставку сотень тисяч безпілотників, радарних систем і протитанкових мін для України. Вони виділяють на це $580 мільйонів з наявного фонду підтримки України.

Про це пише Bloomberg.

Дві країни оголосять про нову допомогу на зустрічі у форматі «Рамштайн» під головуванням Великої Британії та Німеччини у Брюсселі. Це має пришвидшити доставку дронів та іншого обладнання. Безпілотники купуватимуть у британських і українських постачальників.

Також гроші з нового пакета допомоги підуть на ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів та іншої військової техніки.

Така підтримка України реалізує чотирипунктовий план прем’єр-міністра Кіра Стармера: прискорення поставок зброї та техніки, посилення обороноздатності України в довгостроковій перспективі, співпраця з союзниками для формування гарантій безпеки та збереження тиску на Путіна.