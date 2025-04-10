Китай скоротить кількість показів американських фільмів у відповідь на мита Трампа

У Китаї скоротять кількість американських фільмів, які демонструються в країні. Це частина відповіді країни на високі тарифи президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Національне управління з питань кіно Китаю.

У відомстві заявили, що будуть слідувати законам ринку, поважати вибір глядачів і помірковано зменшувати кількість імпортованих американських фільмів.

«Китай — другий за величиною кіноринок у світі, і ми завжди наполягали на високому рівні відкритості до зовнішнього світу, і ми будемо представляти чудові фільми з більшої кількості країн світу, щоб задовольнити ринковий попит», — йдеться в повідомленні.