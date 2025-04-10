Модний дім Prada купив бренд Versace

Prada купує свого меншого конкурента — модний бренд Versace — у компанії Capri Holdings, щоб обʼєднати два великі італійські модні будинки. Вартість угоди становить $1,375 мільярда.

Про це пише ряд медіа, зокрема, СNN.

Prada хоче розширюватися, навіть попри те, що попит на люксові речі у світі зараз слабшає. Versace при цьому працює в мінус. Це злиття посилює позиції Італії в модній індустрії, яку зараз контролюють переважно французькі компанії.

«Ми прагнемо продовжити спадщину Versace, відзначаючи та переосмислюючи її сміливу і непідвладну часу естетику», — сказав очільник Prada Патріціо Бертеллі.

Ціна, яку платить Prada, значно нижча за ту, що свого часу (у 2018 році) заплатив Capri — тоді Versace коштував понад $2 мільярди. Capri раніше був відомий як Michael Kors і придбав Versace у родини Версаче та інвестфонду Blackstone.

Цю угоду уклали на тлі складної ситуації на фондових ринках і побоювань глобальної рецесії через нові мита, які ввів президент США Дональд Трамп.

«У Versace величезний потенціал. Шлях буде довгим і вимагатиме дисциплінованого виконання і терпіння», — сказав генеральний директор Prada Андреа Герра.

Раніше, у 1990-х роках, Prada вже купувала бренди Helmut Lang і Jil Sander, але керівник компанії назвав ті угоди «стратегічними помилками». Компанія довго уникала великих покупок — аж до цієї угоди.