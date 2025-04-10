Модний дім Prada купив бренд Versace

Prada купує свого меншого конкурента — модний бренд Versace — у компанії Capri Holdings, щоб обʼєднати два великі італійські модні будинки. Вартість угоди становить $1,375 мільярда.
Про це пише ряд медіа, зокрема, СNN.
Prada хоче розширюватися, навіть попри те, що попит на люксові речі у світі зараз слабшає. Versace при цьому працює в мінус. Це злиття посилює позиції Італії в модній індустрії, яку зараз контролюють переважно французькі компанії.
«Ми прагнемо продовжити спадщину Versace, відзначаючи та переосмислюючи її сміливу і непідвладну часу естетику», — сказав очільник Prada Патріціо Бертеллі.
Ціна, яку платить Prada, значно нижча за ту, що свого часу (у 2018 році) заплатив Capri — тоді Versace коштував понад $2 мільярди. Capri раніше був відомий як Michael Kors і придбав Versace у родини Версаче та інвестфонду Blackstone.
Цю угоду уклали на тлі складної ситуації на фондових ринках і побоювань глобальної рецесії через нові мита, які ввів президент США Дональд Трамп.
«У Versace величезний потенціал. Шлях буде довгим і вимагатиме дисциплінованого виконання і терпіння», — сказав генеральний директор Prada Андреа Герра.
Раніше, у 1990-х роках, Prada вже купувала бренди Helmut Lang і Jil Sander, але керівник компанії назвав ті угоди «стратегічними помилками». Компанія довго уникала великих покупок — аж до цієї угоди.
- На початку березня Донателла Версаче залишила посаду головної креативної директорки модного дому Versace після майже 30 років роботи. Вона очолила бренд після вбивства його засновника, її брата Джанні. Новим головним дизайнером призначили Даріо Вітале, який два роки працював ексдиректором з дизайну італійського бренду Miu Miu.