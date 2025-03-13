Versace без Версаче: креативна директорка бренду йде з посади

Донателла Версаче залишає посаду головної креативної директорки модного дому Versace після майже 30 років роботи. Вона очолила бренд після вбивства його засновника, її брата Джанні.

Про це повідомляє New York Times.

Тепер модельєрка стане амбасадоркою Versace і філантропом. А новим головним дизайнером призначили Даріо Вітале, який два роки працював ексдиректором з дизайну італійського бренду Miu Miu.

Зміни відбуваються в той час, коли Capri Holdings, компанія-власник Versace, розглядає продаж бренду. Джерела розповіли, що модний дім, створений Джанні Версаче, може купити ще один люксовий бренд — Prada.

69-річна Донателла Версаче ніколи не мала працювати в індустрії, однак тепер уособлює Versace. Вона була вимушена очолити імперію після того, як Джанні застрелили біля його особняка в Маямі у 1997 році. Донателла досягла значного успіху попри відсутність освіти в галузі моди.

«Для мене було найбільшою честю в житті продовжити справу мого брата. Він був справжнім генієм, але я сподіваюся, що маю трохи його духу і завзяття», — казала модельєрка.

Донателла стала однією з найвпізнаваніших дизайнерів світу і має понад 12 мільйонів підписників у Instagram. Торік її нагородили Орденом за заслуги перед Італійською Республікою — це одна з найвищих нагород країни.

Тепер Даріо Вітале належить продовжити славну спадщину знаменитості, пише NYT. Він назвав можливість долучитися до Versace «привілеєм» і подякував Донателлі за довіру.