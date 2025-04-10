Поворозника звільнили з КМВА. Але він залишається заступником мера столиці

З посади першого заступника начальника КМВА звільнили Миколу Поворозника. Від 10 квітня він більше не виконує обовʼязки першого заступника начальника Київської міської військової адміністрації.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Ткаченко звинувачує Поворозника в системному ігноруванні доручень, зокрема той не надав звіт про видачу й облік перепусток для руху під час комендантської години. Як перший заступник, Поворозник блокує роботу КМВА: затримує розпорядження, а документи на статус критично важливих підприємств зависають на місяці, замість 10 днів.

«Чиновники самі так побудували систему, щоб це було майже неможливо зробити», — вважає Ткаченко.

За словами Ткаченка, підлеглі Поворозника свідомо роблять документи з помилками — щоб перевіряти це, Ткаченко призначив окрему групу фахівців. Він вважає, що вони це роблять навмисне — аби звинуватити самого очільника КМВА в затримках.

Взаємодію з військовими передали іншому заступнику, який є бойовим офіцером. А в бюджетній сфері, за яку відповідає Поворозник, виявили понад 100 порушень закупівель на 8 мільярдів гривень і майже 60 мільйон гривень, які вкрали з коштів для тяжкохворих.

Ткаченко заявив, що офіційно звернеться до правоохоронців.

Водночас у КМДА зазначили: рішення не стосується штатної посади Поворозника як першого заступника голови КМДА. Він залишиться на цій посаді.