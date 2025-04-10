WSJ: США і Росія провели обмін полоненими в Абу-Дабі

Росія і США провели обмін увʼязненими вранці 10 квітня в столиці ОАЕ Абу-Дабі. Це зробили «на знак подальшого зміцнення довіри».

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Москва звільнила Ксенію Кареліну, яка має подвійне громадянство — російське й американське. Торік її засудили до 12 років: дівчину визнали винною у пожертвуванні коштів українській благодійній організації, яка базується у США.

Натомість Вашингтон звільнив Артура Петрова, громадянина РФ і Німеччини. Чоловіка заарештували у 2023 році на Кіпрі за запитом США через експорт чутливої мікроелектроніки.

«Сьогодні президент Трамп привіз додому ще одного несправедливо затриманого американця з Росії. Я пишаюся співробітниками ЦРУ, які невтомно працювали, щоб підтримати ці зусилля, і ми вдячні уряду ОАЕ за сприяння в обміні», — прокоментував директор ЦРУ Джон Реткліфф .

Він кілька разів розмовляв телефоном з головою ФСБ Олександром Бортніковим і очільником Служби зовнішньої розвідки РФ Сергієм Наришкіним після призначення на посаду, кажуть джерела. Контакти вказують на поглиблення звʼязків між розвідувальними службами двох держав, пише WSJ.

«Цей обмін свідчить про важливість тримати звʼязок з Росією відкритим, попри глибокі проблеми в наших двосторонніх відносинах», — сказала речниця ЦРУ.