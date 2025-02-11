Росія звільнила американського вʼязня Марка Фогеля

Росія звільнила колишнього працівника посольства США Марка Фогеля. У Росії його засудили до 14 років колонії суворого режиму у справі про контрабанду наркотиків.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Майк Волтц та опублікував відповідну заяву Білого дому.

Волтц називає звільнення американського громадянина проявом «доброї волі» з боку Росії і «хорошим знаком» на шляху до завершення війни в Україні.

Чи передали США когось із увʼязнених у країні росіян, не уточнюється. Переговори про «обмін» вели президент США Дональд Трамп і його радники, зокрема Стів Віткофф — він обіймає посаду спеціального посланця президента США з Близького Сходу.

Зранку 11 лютого російські телеграм-канали з посиланням на моніторингові служби писали, що в московський аеропорт «Внуково» з Вашингтону прилетів бізнес-джет Gulfstream G650ER. Літак повʼязували з Віткоффом. У Кремлі, коментуючи повідомлення про літак, говорили, що влада Росії не планує жодних контактів зі спецпосланцем Трампа.

У заяві Білого дому зазначили, що Віткофф залишає повітряний простір Росії разом із Марком Фогелем. До вечора вони повернуться у США.

Американець Марк Фогель.

Фогель — колишній працівник посольства США в Росії. У серпні 2021 року, під час огляду в московському аеропорту в нього нібито знайшли канабіс і гашишну олію. У момент арешту він уже не мав дипломатичного статусу, викладав у школі в Москві.

Улітку 2022 року російський суд засудив його до 14 років колонії у справі про контрабанду наркотиків. Сам Фогель говорив, що його заарештували за провезення медичної марихуани, яку йому призначив лікар.