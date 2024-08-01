Президент США Байден підтвердив обмін увʼязненими з Росією

Президент США Джо Байден підтвердив, що між країнами Заходу та Росією відбувся обмін увʼязненими. Штати повернули трьох американців і одного власника американської грін-карти.

Заяву президента опублікували на сайті Білого дому.

Серед повернених — морський піхотинець Пол Вілан, кореспондент WSJ Еван Гершкович, журналістка «Радіо Свобода» Алсу Курмашева та російський політик Володимир Кара-Мурза.

З Росії вдалося також звільнити ще пʼятьох німців і семеро громадян РФ.

«Я вдячний нашим союзникам, які підтримували нас під час важких і складних переговорів для досягнення цього результату, включаючи Німеччину, Польщу, Словенію, Норвегію та Туреччину. Це яскравий приклад того, чому життєво важливо мати друзів у цьому світі, яким можна довіряти та на яких можна покластися», — написав Байден.

Пол Вілан — колишній морський піхотинець США, звинувачений у шпигунстві. Отримав у 2020-му 16 років вʼязниці у Росії.

Пол Вілан Associated Press

Еван Гершкович — американський журналіст The Wall Street Journal, засуджений на 16 років за підозрою в шпигунстві і зборі інформації про секретне підприємство.

Еван Гершкович EPA

Алсу Курмашева — журналістка Татаро-башкирської служби «Радіо Свобода», громадянка Росії та США. У липні 2024 року її засудили до 6,5 року колонії у справі про військові «фейки».

Алсу Курмашева Associated Press

Володимир Кара-Мурза — російський опозиціонер і журналіст, який з 2022 року був під арештом через виступ в Аризоні, де заявив про воєнні злочини РФ в Україні. У 2023-му йому присудили 25 років колонії за звинуваченнями в «державній зраді», співпраці з «небажаною організацією» та поширенням «фейків» про армію РФ.

Володимир Кара-Мурза Reuters

Загалом сьогодні, 1 серпня, у Туреччині обміняли 26 людей.