Обвал даху в клубі Санто-Домінго: кількість загиблих перевищила 180. Рятувальну операцію завершили

Через обвал даху в нічному клубі у столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго 8 квітня загинуло щонайменше 184 людини, ще понад 500 постраждали. Також є люди, які зникли безвісти, проте їхню кількість не повідомляють. Рятувальники завершили рятувальну операцію — тепер вони зосереджені лише на пошуку тіл.

Про це повідомляють Associated Press і The Guardian.

Керівник Центру надзвичайних ситуацій країни Хуан Мануель Мендес каже, що протягом перших 24 годин після обвалу даху врятували щонайменше 145 людей, але тепер в офіційній заяві йдеться, що «всі розумні можливості знайти більше тих, хто вижив,» вичерпано — від вівторка, 9 квітня, нікого не знайшли живим.

Понад 300 рятувальників за допомогою собак-шукачів протягом двох днів після інциденту прочісували обвали. До пошукової операції також долучилися рятувальники з Пуерто-Рико та Ізраїлю.



Наразі вдалося ідентифікувати кілька десятків жертв, щонайменше 54. Серед загиблих — відомі бейсболісти Октавіо Дотель і Тоні Бланко, губернаторка провінції Монте-Крісті Нелсі Крус — сестра зірки MLB, кардіолог, урядовий архітектор, офіцер поліції у відставці, брат віцеміністра Міністерства молоді, модельєр, бармени, саксофоніст, який грав на сцені в клубі під час обвалу даху.

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що принаймні один громадянин США та кілька законних постійних мешканців загинули внаслідок обвалу даху.