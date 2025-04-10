Обвал даху в клубі Санто-Домінго: кількість загиблих перевищила 180. Рятувальну операцію завершили

Через обвал даху в нічному клубі у столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго 8 квітня загинуло щонайменше 184 людини, ще понад 500 постраждали. Також є люди, які зникли безвісти, проте їхню кількість не повідомляють. Рятувальники завершили рятувальну операцію — тепер вони зосереджені лише на пошуку тіл.
Про це повідомляють Associated Press і The Guardian.
Керівник Центру надзвичайних ситуацій країни Хуан Мануель Мендес каже, що протягом перших 24 годин після обвалу даху врятували щонайменше 145 людей, але тепер в офіційній заяві йдеться, що «всі розумні можливості знайти більше тих, хто вижив,» вичерпано — від вівторка, 9 квітня, нікого не знайшли живим.
Понад 300 рятувальників за допомогою собак-шукачів протягом двох днів після інциденту прочісували обвали. До пошукової операції також долучилися рятувальники з Пуерто-Рико та Ізраїлю.
Наразі вдалося ідентифікувати кілька десятків жертв, щонайменше 54. Серед загиблих — відомі бейсболісти Октавіо Дотель і Тоні Бланко, губернаторка провінції Монте-Крісті Нелсі Крус — сестра зірки MLB, кардіолог, урядовий архітектор, офіцер поліції у відставці, брат віцеміністра Міністерства молоді, модельєр, бармени, саксофоніст, який грав на сцені в клубі під час обвалу даху.
Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що принаймні один громадянин США та кілька законних постійних мешканців загинули внаслідок обвалу даху.
- Проте ще десятки жертв досі неопізнані — йдеться про щонайменше 33 тіла. Президент Луїс Абінадер оголосив триденну національну жалобу.
- Дах нічного клубу Jet Set обвалився 8 квітня, коли у клубі проходив концерт співака Руббі Переса. Що стало причиною трагедії — поки що невідомо. Сам Перес теж загинув. Невідомо, скільки саме людей було в клубі в момент інциденту, є різні оцінки — від 500 до тисячі людей.