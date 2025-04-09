У столиці Домінікани обвалився дах нічного клубу — понад 70 людей загинули

У столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго 8 квітня обвалився дах нічного клубу Jet Set. Через це загинули 79 людей, ще 223 постраждали.

Про це пишуть The Guardian і CNN.

Дах Jet Set обвалився, коли у клубі проходив концерт співака Раббі Переса. Що стало причиною трагедії — поки незрозуміло. Самого Переса вже дістали з-під завалів, він у стабільному стані.

Під завалами нічного клубу Jet Set сподіваються знайти вцілілих. Getty Images

Рятувальники продовжують розбирати завали клубу. Під час вечірки там було щонайменше 300 людей. Звуки чують у кількох місцях — там сподіваються знайти вцілілих.

Серед загиблих — відомі бейсболісти Октавіо Дотель і Тоні Бланко, губернаторка провінції Монте-Крісті Нелсі Крус — сестра зірки MLB Нельсона Круса.

Рятувальники розбирають завали нічного клубу Jet Set. Reuters На місці чекають люди, чиї близькі зникли або загинули під час трагедії. Reuters Рятувальники розбирають завали нічного клубу Jet Set. На місці чекають люди, чиї близькі зникли або загинули під час трагедії. Reuters

«Ми глибоко шкодуємо про трагедію, яка сталася в нічному клубі Jet Set. Усі рятувальні служби надали необхідну допомогу та невпинно працюють. Наші молитви з постраждалими сімʼями», — зазначив президент Домініканської Республіки Луїс Абінадер.

У країні оголосили триденну жалобу за загиблими в клубі Jet Set.