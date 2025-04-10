Вночі росіяни запустили по Україні 145 дронів, 85 з них збила ППО

У ніч проти 10 квітня військові РФ атакували Україну 145 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків Курськ, Орел, Міллерово і Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також Чауда (Крим).

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Сил оборони. Станом на 09:00 підтверджено збиття 85 цілей на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Ще 49 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Через російську атаку постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина.