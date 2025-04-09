Обвал даху в клубі Санто-Домінго: кількість загиблих перевищила 100

Через обвал даху в нічному клубі у столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго 8 квітня загинуло щонайменше 124 людини, ще понад 250 постраждали. Пошукові роботи тривають.
Невідомо, скільки саме людей було в клубі в момент інциденту, є різні оцінки — від 500 до тисячі людей. Рятувальники знесли одну зі стін клубу, щоб підвищити імовірність знайти тих, хто досі залишається під завалами.
До пошукової операції також долучилися рятувальники з Пуерто-Рико та Ізраїлю.
Керівник відділу з надзвичайних ситуацій Хуан Мануель Мендес оцінив, що у його команди залишилося «від 24 до 36 годин», щоб спробувати знайти тих, хто вижив під завалами.
Серед загиблих — відомі бейсболісти Октавіо Дотель і Тоні Бланко, губернаторка провінції Монте-Крісті Нелсі Крус — сестра зірки MLB, кардіолог, урядовий архітектор, офіцер поліції у відставці та брат віцеміністра Міністерства молоді.
Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що принаймні один громадянин США та кілька законних постійних мешканців загинули в результаті обвалу даху.
- Дах нічного клубу Jet Set обвалився, коли у клубі проходив концерт співака Руббі Переса. Що стало причиною трагедії — поки незрозуміло. Сам Перес також загинув.