Обвал даху в клубі Санто-Домінго: кількість загиблих перевищила 100

Через обвал даху в нічному клубі у столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго 8 квітня загинуло щонайменше 124 людини, ще понад 250 постраждали. Пошукові роботи тривають.

Про це пишуть BBC та AP.

Невідомо, скільки саме людей було в клубі в момент інциденту, є різні оцінки — від 500 до тисячі людей. Рятувальники знесли одну зі стін клубу, щоб підвищити імовірність знайти тих, хто досі залишається під завалами.

До пошукової операції також долучилися рятувальники з Пуерто-Рико та Ізраїлю.

Керівник відділу з надзвичайних ситуацій Хуан Мануель Мендес оцінив, що у його команди залишилося «від 24 до 36 годин», щоб спробувати знайти тих, хто вижив під завалами.

Серед загиблих — відомі бейсболісти Октавіо Дотель і Тоні Бланко, губернаторка провінції Монте-Крісті Нелсі Крус — сестра зірки MLB, кардіолог, урядовий архітектор, офіцер поліції у відставці та брат віцеміністра Міністерства молоді.

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що принаймні один громадянин США та кілька законних постійних мешканців загинули в результаті обвалу даху.