Reuters: Адміністрація Трампа відновила деякі програми іноземної допомоги після тиску Конгресу

Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила відновити щонайменше шість нещодавно скасованих програм зовнішньої допомоги США.

Про це повідомили Reuters джерела.

Йдеться про відновлення фінансування Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) у Лівані, Сирії, Сомалі, Йорданії, Іраку та Еквадорі. Крім того, поновлять іще чотири гранти для Міжнародної організації з міграції в Тихоокеанському регіоні.

За даними агенства, рішення про часткове відновлення допомоги ухвалили після внутрішнього перегляду в уряді та під тиском з боку Конгресу США.

Виконувач обовʼязків заступника адміністратора USAID Джеремі Левін, який також є членом Департаменту урядової ефективності мільярдера Ілона Маска (DOGE), у внутрішньому електронному листі звернувся до співробітників з проханням скасувати ці скорочення.

За даними Stand Up For Aid, правозахисної групи нинішніх і колишніх американських чиновників, лише одне рішення Левіна минулого тижня скасувало контракти WFP на суму понад $463 мільйони. Найбільші втрати припали на Ліван, Сирію, Сомалі та Йорданію.

Багато з припинених програм було скасовано з дозволу державного секретаря США Марко Рубіо після першого раунду скорочення програм іноземної допомоги. Державний департамент заявив, що це не є остаточним рішенням.