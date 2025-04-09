Сирський: Росіяни використовують майже вдвічі менше боєприпасів на добу через далекобійні удари України

Завдяки українським далекобійним ударам по російських арсеналах росіяни використовують майже вдвічі менше артилерійських снарядів на добу.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю LB.ua.

Раніше росіяни могли використовувати по 40 тисяч і більше боєприпасів щодня. А після далекобійних ударів України ця цифра різко зменшилася — коливалася на рівні 23 тисяч. Зараз трохи збільшилась — на рівні 27—28 тисяч.

Зростання може бути повʼязане з поставкою боєприпасів із Північної Кореї або Ірану, а може — з нарощування російського виробництва.

Далекобійні удари по Росії — один з головних напрямків роботи української армії, каже Сирський.

«Ми в цьому напрямку продовжуємо розширюватися, збільшуємо кількість, масштаби й можливості в рамках deepstrike і вже перейшли цифру 1 700 кілометрів. Наші бригади також збільшують безпілотну складову. Цей проєкт охоплює вже десятки бригад, тим самим ми бережемо життя солдатів», — каже Сирський.

Окрім виробництва дронів, є і збільшення кількості виробництва боєприпасів. За словами Сирського, це взаємоповʼязані процеси.