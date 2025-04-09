Міноборони планує обʼєднати ДОТ та АОЗ після завершення воєнного стану

Міністерство оборони України планує обʼєднати Державного оператора тилу (ДОТ) та Агенцію оборонних закупівель (АОЗ) в одну агенцію після завершення воєнного стану.

Про це повідомив директор АОЗ Арсен Жумаділов під час спілкування з журналістами, передає кореспондентка «Бабеля».

За словами Жумаділова, у Силах оборони має бути єдина структура, що проводить закупівлі. Оскільки обʼєднання буде на базі АОЗ, керуватиме оновленою агенцією Жумаділов.

«Обʼєднання двох агенцій відбудеться лише після скасування воєнного стану. Але готувати обʼєднання треба вже, щоб комісія з реорганізаціїї підготувала всі необхідні заходи, щоб обʼєднати агенції, як тільки ухвалять відповідне рішення», — сказав Жумаділов.