В Instagram підлітки не зможуть вести прямі ефіри без дозволу батьків

Компанія Meta запроваджує нові правила безпеки для підлітків в Instagram, Facebook і Messenger. Тепер діти до 16 років не зможуть вести прямі ефіри (Live) без дозволу батьків.

Про це йдеться у блозі Meta.

Також підліткам знадобиться дозвіл батьків, щоб вимкнути функцію розмиття зображень із підозрою на оголеність, які їм приходять у приватних повідомленнях. Тепер система «акаунт підлітка» діятиме не тільки в Instagram, але й у Facebook і Messenger. Вона автоматично активується для користувачів до 18 років. Ось що система дозволяє батькам:

ставити щоденні ліміти на користування соцмережею;

блокувати доступ до соцмереж у певний час;

бачити, з ким їхня дитина спілкується в чатах.

Першочергово таке оновлення запрацює у США, Великій Британії, Австралії та Канаді. Змінювати налаштування підлітки до 16 років теж зможуть тільки з дозволу батьків.

За даними Meta, Instagram-акаунтами підлітків користуються понад 54 мільйони людей віком до 18 років.