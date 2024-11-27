TikTok заблокує підліткам фільтри краси — через них у дітей падає самооцінка і зростає тривожність

Платформа TikTok заблокує користувачам віком до 18 років доступ до бʼюті-фільтрів, які штучно збільшують очі та губи, вирівнюють або змінюють тон шкіри. Усе через занепокоєння щодо зростання тривожності та падіння самооцінки в дітей.

Про це представники TikTok оголосили на форумі безпеки в Дубліні, пише The Guardian.

Обмеження стосуватимуться деяких фільтрів, як-от Bold Glamour, що змінюють риси обличчя дітей так, як це неможливо зробити за допомогою макіяжу. Комічні фільтри, що додають кролячі вушка або собачі носи, під заборону не потраплять.

Існує широке занепокоєння, що фільтри краси — деякі з них надає сама платформа TikTok, інші створюють користувачі — призвели до тиску на підлітків, особливо дівчат, щоб вони мали ідеальну зовнішність. Деякі підлітки описували, як після використання фільтрів вони вважали своє справжнє обличчя потворним.

TikTok також оголосив, що посилить роботу над блокуванням користувачів віком до 13 років. До кінця року TikTok запустить випробування систем, що використовують машинне навчання для виявлення людей, які обходять вікові обмеження.