СБУ: На Хмельниччині затримали пару, яка готувала теракти проти місцевих депутатів

Контррозвідка Служби безпеки затримала двох мешканців Хмельниччини, яких підозрюють у підготовці терактів проти вісьмох депутатів Кам’янець-Подільської міськради.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За матеріалами справи, фігуранти робили саморобну вибухівку, яку планували закласти під авто депутатів і підірвати. У такий спосіб їхні російські куратори хотіли дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в регіоні та поширити паніку.

Співробітники СБУ затримали обох підозрюваних на етапі виготовлення вибухівки в орендованій квартирі в центрі міста. Одна з них — 24-річна місцева наркозалежна, яка шукала гроші у телеграм-каналах. Там її завербував російських спецслужбовець і дав «тестове» завдання — підпалити три адмінбудівлі сільрад на Хмельниччині.

СБУ

Щоб виконати завдання, дівчина залучила до справи свого 57-річного співмешканця. Згодом вони отримати від росіян інструкції з виготовлення вибухівки, а також гроші на закупівлю складових до вибухівки й оренду конспіративної квартири.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру в державній зраді. Їм загрожує довічне ув’язнення.