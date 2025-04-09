Сили ППО відбили російську атаку дронами на півночі та сході України

У ніч на 9 квітня Сили ППО знищили в небі над Україною 32 ударні безпілотники Shahed. Ще вісім дронів-імітаторів не досягли цілей — вони локаційно втрачені.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Росія запустила по Україні загалом 55 БпЛА — ударних та імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) і мис Чауда (Крим).

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Вони працювали на півночі та сході країни.

Через російську атаку постраждали Харківщина та Дніпропетровщина.