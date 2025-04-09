Венесуела оголошує надзвичайний економічний стан через мита Трампа

Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ, яким оголошує в країні надзвичайний економічний стан на 60 днів, щоб підтримати виробничі сектори в умовах «економічної війни» уряду США.

Про це передає Bloomberg News.

На час надзвичайного стану у країні призупиняють федеральні, державні та муніципальні податки, а також дозволять витрати з казначейства та інших джерел фінансування, які не входять до річного бюджету.

Указ передбачає і створення інституцій для боротьби з ухиленням від сплати податків, скасування податкових пільг, запровадження механізмів імпортозаміщення та стимулювання інвестицій.

«Дуже важливо залучити нові джерела інвестицій», — наголосив Мадуро і додав, що інвестори у Венесуелі «отримають особливі умови».

Указ також надає президенту повноваження запроваджувати інші «доцільні» заходи, які гарантуватимуть економічну та соціальну стабільність. Документ ще потребує схвалення Національної асамблеї та конституційної палати Верховного суду.