Росія масовано атакувала дронами Дніпро та Харків. Є постраждалі

Увечері 8 квітня російські війська масовано атакували безпілотниками Дніпро та Харків.

У Дніпрі станом на зараз відомо про 14 постраждалих, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Їм від 18 до 87 років.

Половина потерпілих — ушпиталені. Одна людина залишається у важкому стані, решта — у середньому. У людей різані рани, осколкові ураження, забої, черепно-мозкові травми. Деяким знадобилася допомога через сильний стрес.

У Харкові було понад 20 «прильотів», 17 із них — в Основʼянському районі. За даними мера Ігора Терехова, дві людини постраждали.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов каже, що від російської атаки постраждало декілька районів міста. У Шевченківському районі російський дрон влучив на відкритій місцевості, а в Київському через влучання загорівся другий поверх та дах закинутого будинку. Також дрон влучив у землю на приватному подвірʼї — пошкоджені дах, паркан та господарські приміщення.

В Індустріальному районі Харкова три дрони впали на відкритій місцевості, а в Основʼянському районі спалахнули пожежі. Наслідки російської атаки уточнюють.