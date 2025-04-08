Трамп: ЄС має купити американської енергії на $350 млрд, щоб отримати відстрочку від мит

Європейський Союз зможе отримати відстрочку від американських мит лише в тому разі, якщо погодиться купувати енергоносії зі США на суму $350 мільярдів.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає Politico.

Це була його відповідь на пропозицію голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн скасувати мита на автомобілі та промислові товари між США та ЄС. Тоді ж вона підкреслила, що Євросоюз також готовий відповісти контрзаходами й захистити себе від непрямих наслідків американських мит через переорієнтацію торгівлі.

Трамп пояснив, що США мають дефіцит у торгівлі з ЄС саме на $350 мільярдів, і, на його думку, вирішити це можна швидко — Європа просто має зобов’язатися купувати американську енергію. За його словами, тоді цей дефіцит можна було б скоротити всього за тиждень. Трамп зазначив, що для нього надлишок або дефіцит у торгівлі має велике значення — він сприймає це як фінансовий звіт про прибутки та збитки.

Ідея купувати більше американської енергії не нова — фон дер Ляєн ще раніше пропонувала це, зокрема закупівлі зрідженого газу. Але США не надали чіткого плану щодо того, як це могло б виглядати на практиці, пише Politico.

Окремо Трамп додав, що хоч ЄС і знизив мита на американські автомобілі до 2,5% або навіть до нуля, цього недостатньо. На його думку, Європа використовує не лише мита, а й так звані «немонетарні барʼєри» — це стандарти безпеки та регуляції, які нібито унеможливлюють продаж американських товарів у Європі.

Президент США заявив, що не вважає нинішню пропозицію ЄС достатньою для того, щоб змінити своє рішення щодо мит. Він наголосив, що готовий до чесної угоди, але лише якщо вона буде вигідною для США, а не для інших. Він сказав, що його пріоритет — Америка передусім.

Трамп також нагадав, що США були найсильнішими у період з 1870 по 1913 рік, коли країна жила завдяки високим митам і ще не мала податку на доходи. Він розкритикував введення такого податку, вважаючи, що краще було б обкладати митами іноземні компанії, а не власних громадян.

На запитання журналіста, чи мита мають тимчасовий характер, Трамп відповів, що це можуть бути як постійні тарифи, так і частина переговорів, бо, за його словами, Америка потребує більше, ніж просто скасування мит.