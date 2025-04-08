Вимагали у вдови військового хабар за демобілізацію сина: СБУ і поліція викрила схему на Вінниччині

Служба безпеки і Національна поліція затримали депутатку селищної ради у Вінницькій області та її спільників. Їх підозрюють у вимаганні хабаря у дружини загиблого воїна ЗСУ.

Про це повідомляє СБУ.

За версією правоохоронців, схему організували депутатка, місцевий адвокат і ще один спільник. В обмін на гроші фігуранти обіцяли постраждалій пришвидшити демобілізацію її сина-військового, який воював разом із батьком.

За попередніми даними, у разі відмови платити підозрювані погрожували матері штучними перешкодами при звільненні сина зі служби. Затримали фігурантів на гарячому під час передачі грошей.

Вони обрали жертву, дізнавшись, що жінка отримала грошову компенсацію за загибель чоловіка на фронті. Підозрювані хотіли отримати відсоток від цієї суми, який планували розподілити між собою. Під час обшуків у затриманих виявили мобільні телефони та інші речові докази злочинів.

Усім трьом причетним до схеми повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою. Фігурантам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.