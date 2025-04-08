Україна відкрила новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною

На кордоні з Угорщиною відкрили новий пункт пропуску «Велика Паладь — Надьгодош». Він працює для автомобільного та пасажирського сполучення.

Про це повідомили Міністерство розвитку громад та територій України та премʼєр Денис Шмигаль.

Пункт пропуску призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 т. Працюватиме він кожного дня з 7 до 18 години.

Пункт пропуску «Велика Паладь — Надьгодош». Facebook / Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Новий пункт пропуску за добу зможуть перетинати 200 автівок та 600 пішоходів. Очікують, що за рік «Велика Паладь» збільшить пропускну спроможність українсько-угорської ділянки кордону на 73 тисячі легкових авто та 220 тисяч пішоходів.