Україна відкрила новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною

На кордоні з Угорщиною відкрили новий пункт пропуску «Велика Паладь — Надьгодош». Він працює для автомобільного та пасажирського сполучення.
Про це повідомили Міністерство розвитку громад та територій України та премʼєр Денис Шмигаль.
Пункт пропуску призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 т. Працюватиме він кожного дня з 7 до 18 години.
Новий пункт пропуску за добу зможуть перетинати 200 автівок та 600 пішоходів. Очікують, що за рік «Велика Паладь» збільшить пропускну спроможність українсько-угорської ділянки кордону на 73 тисячі легкових авто та 220 тисяч пішоходів.
- З Угорщиною діє 5 автомобільних пунктів пропуску. Найбільший — «Чоп — Захонь», він єдиний призначений для перетину вантажівками понад 7,5 т, що їдуть з товарами. До 2030 року Україна хоче оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових.